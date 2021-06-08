Битва великих держав на Красном море, или как Турция пытается угнаться за Россией и США

Последние несколько лет в турецких СМИ появляются новости с восторженными заголовками о том, что иностранные специалисты считают Турцию державой регионального уровня. Но, по словам президента страны, Анкара вскоре станет частью клуба великих держав и достигнет уровня влиятельности России, США и Китая. Не последнюю роль в стратегии Эрдогана играет побережье Красного море, а точнее суданский остров Суакин.

Автор Telegram-канала Стамбульский волк попытался разобраться в том, какие шаги предпринимает турецкое руководство для закрепления статуса региональной державы, и почему Эрдоган так заинтересован в Судане, с которым Москва договорилась о размещении ПМТО ВМФ.

Спустя двадцать лет

Роль Турции в регионе усиливается в связи с геополитическими преобразованиями и окончанием холодной войны. С тех пор, как Партия справедливости и развития пришла к власти, страна активизировалась во внешней политике.

Работая над положительным образом как кандидат на вступление в Европейский Союз, Анкара делала ставку на посредничество между конфликтующими сторонами, и на примирение с соседями. К примеру, в 2009 году Турция пыталась примирить Сирию и Израиль, а также сблизиться с соседней Арменией и наладить диалог с Грецией. Однако спустя короткое время ее инициативы сошли на нет. Более того, с началом «Арабской весны» стали ухудшаться отношения с арабскими странами. С одной стороны, Реджеп Тайип Эрдоган вызывал симпатии среди религиозного населения, с другой – беспокоил их руководителей. С Афинами в свою очередь Анкара оказалась на пороге серьезного кризиса.

Реальность внесла коррективы в планы турков. Сейчас страна враждует с Грецией, Израилем, Арменией, Сирией, Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. Впрочем, в эти дни турецкий президент пытается обратить ситуацию вспять и восстановить некогда сожженные мосты. Теперь уже не для того, чтобы понравиться Западу, а для увеличения своего влияния в регионе, признания другими государствами в качестве региональной державы. У Турции для этого есть военные, демографические, политические и идеологические возможности, проблемы лишь с экономикой.

Видимо, Анкаре все же удастся добиться желаемого, хотя и не скоро. Об этом свидетельствует доклад Национального совета по разведке США, в котором Турция обозначена в числе региональных держав, которые заполнят пространство, освобожденное крупными государствами в ближайшие 20 лет. В «Глобальные тенденции: прогноз мира на 2040 год» говорится о развитии в сторону многополярной системы: предполагается, что страны будут формировать коалиции и региональные блоки.

Как Турция работает в Африке и почему

По мнению турецкой газеты Yeni Şafak, если Анкара намерена стать региональной державой, ей необходимо усиливать свои позиции в Африке или точнее – в Судане:

«Для того, чтобы Турция смогла получить влияние как в Восточной Африке, так и в регионе Персидского залива, повысить региональную и глобальную роль страны, ей нужно усиливать военные отношения с Суданом», – пишет газета.

Анкара впервые серьезно задумалась об увеличении влияния на континенте в 1998 году, подготовив соответствующий план действий. Однако реальные шаги ей удалось предпринять только спустя семь лет, когда правительство тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана провозгласила 2005 год «Годом Африки».

Еще через три года на саммите Африканского союза (АС) Турцию назвали стратегическим партнером континента, а уже в 2010 году после саммита партнерства в Стамбуле был принят стратегический меморандум. Встречи глав государств проводились в 2008 и 2014 годах. Очередной саммит планируется провести в этом году.

Анкара за эти годы в рамках африканской инициативы быстро развила сотрудничество со странами континента во многих областях, таких как политика, торговля, инвестиции, культурные проекты, безопасность и оборона.

Экономический отношения

С 2005 года объем двусторонней торговли Турции со странами Африки увеличился в четыре раза. В 2003-м он составлял 5,3 миллиарда долларов, а сейчас превысил 22 миллиарда долларов. Для сравнения Внешнеторговый оборот России со странами континента в 2019 году достиг примерно 20 миллиардов долларов.

Инвестиции Анкары в Африку превысили 7 миллиардов долларов, а стоимость проектов, выполненных турецкими подрядчиками, достигли 65 миллиардов долларов.

Тут также стоило бы привести в пример сравнение инвестиционного вливания Китая и Турции. Китай направляет на континент до 360 миллиардов долларов, Турция – 7 миллиардов долларов. Однако если смотреть на цифры с точки зрения общего объема иностранных инвестиций, для Пекина они составляют 18,5 процента, в то время как Анкара вкладывает в 15 процентов. Что демонстрирует, насколько важным является этот регион для страны. Опять для примера приведем показатели Москвы: накопленные инвестиции РФ, согласно «Российской газете», составляют 17 миллиардов долларов от общего объема инвестиций за рубеж.

Кроме этого, Анкара имеет Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с 46 африканскими странами, Соглашение о взаимопонимание и защите инвестиций с 28 странами и Соглашение о предотвращении двойного налогообложения с 12 государствами.

Также Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK) имеет деловые связи с 43 африканскими странами. Турецкие авиалинии совершают постоянные рейсы в 53 точках назначения в 35 государствах континента. Кроме этого, в конце 2020 года один из крупнейших турецких банков Ziraat Bank открыл первый филиал за границей – в Судане.

Образовательные и гуманитарные проекты

Согласно официальной позиции МИД Турции, отношения с Африкой составляют одну из ключевых внешнеполитических задач страны. За 10 лет ее дипломатическое присутствие на континенте увеличилось почти в четыре раза. В 2009 году было лишь 12 турецких посольств. В начале апреля этого года их число увеличилось до 43.

Увеличение количества диппредставительств является важной движущей силой турецкого влияния. Кроме них на Африканском континенте активно действуют гуманитарные и образовательные организации:

1. Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA). Организация имеет представительства в 20 странах Африки.

2. Образовательное учреждение Maarif, которая находится под руководством «Управление по делам религии Турции» (Diyanet),

3. Организация медицинской помощи «Турецкий красный полумесяц» (Türk Kızılay)

4. Культурные центры «Институт им. Юнуса Эмре».

Необходимо также упомянуть, что с 1992 года в общей сложности 10 тысяч 474 африканских студента получили стипендии для обучения в турецкий университетах. Что также является важным фактором влияния.

Военное присутствие Турции

Судан является одной из пяти стран, которым Турецкое агентство сотрудничества и координации (TIKA) оказывает наибольшую помощь. По данным МИД, турецкие инвестиции в страну составляют более 600 миллионов долларов. Компании работают в таких областях, как железо и сталь, цемент, кожа, мрамор, мебель, междугородние автобусные перевозки.

Согласно данным Министерства торговли, по состоянию на конец 2017 года в Турции работало 212 компаний с суданским капиталом. Все это мелкие предприятия, не подпадающие под категорию крупных инвестиций. Также известно, что объем двусторонней торговли в 2017 году составил 481,4 миллиона долларов.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своей поездки в Судан в декабре 2017 года сказал, что этот товарооборот недостаточен и в краткосрочной перспективе должен достичь в 1,2 миллиарда долларов. Также во время этого визита лидер попросил Омара аль-Башира остров Суакин. Стороны договорились, что тот будет передан Турции на 99 лет.

Согласно докладу «Глобальные оборонные перспективы 2017», опубликованному британским Pricewaterhouse Coopers (PwC), Турция является второй самой активной армией за рубежом после США. Однако переворот в 2019 году, в результате которого был свергнут президент Судана Омар аль-Башир, занимавший этот пост почти 30 лет, смешал все карты Анкары. Но турецкое руководство не теряет надежды и продолжает работу в этом направлении, пытаясь наладить отношения с новым правительством.

Для Анкары крайне важно усилить свое присутствие в Красном море в частности и в Африке в целом. Как уверены турецкие политологи, это даст ей право голоса в конфликтах региона. Кроме этого, свой интерес Турция объясняет важностью с точки зрения обеспечения безопасности геополитической линии, которая может повлиять на безопасность Восточного Средиземноморья и Эгейского моря:

«В этом отношении для Турции чрезвычайно важно поддерживать нынешние отношения с Суданом, в условиях, когда мировая безопасность и торговля проходят через Красное море, эффективное присутствие Судана, одного из важных элементов Красного моря, следует рассматривать как одно необходимую политику Турции в отношении Африки и действовать в этом направлении».

Кто контролирует Красной море – тот контролирует весь мир

Ради этого Эрдоган даже готов отказаться от некоторых принципов. К примеру, после того как в Египте произошел переворот в 2013 году и к власти пришел Абдул-Фаттах Ас-Сиси, он резко раскритиковал египетского генерала. С тех пор Анкара и Каир не могут наладить отношения. Однако после переворота в Судане в 2019 году турецкий лидер сделал непривычно мягкое заявление, чем дал понять, насколько не заинтересован в ссоре с новыми властями. Потому что сегодня африканский континент занимает исключительно стратегическое положение с точки зрения геополитики для обеспечения безопасности и поддержания торговли по всему миру.

Турция понимает, что Красное море занимает доминирующую роль. Контроль безопасности в этом регионе даст возможность Анкаре в кратчайшие сроки приблизиться к ее цели – стать региональной державой, и еще больше влиять на мировые процессы. А согласно докладу Национального совета по разведке США, это станет возможным только благодаря вакууму, сложившемуся после того, как регион покинут крупные государства.

Однако стратегическую важность Красного моря осознает и руководство великих держав. С севера оно выходит в Средиземное море через Суэцкий канал, через который проходит каждый 10-й контейнер мировой торговли, с юга – в Индийский океан через Баб-эль-Мандебский пролив. Западные страны зависят от торгового пути, расположенного на территории Египта, жизненно. Тот, кто присутствует в регионе, контролирует поставки энергоносителей для стран НАТО.

До распада СССР и север, и юг Суэцкого канала контролировались Москвой. Сейчас РФ не располагает таким количеством военных баз в Африке и на Ближнем Востоке, однако в 2020 году она договорилась о размещении в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

Действия России привлекли к восточноафриканской стране также внимание США, которые, конечно, не заинтересованы в расширении влияния Москвы на континент. Вашингтон исключил Судан из списка стран-спонсоров терроризма и предложил финансовую помощь по линии Международного валютного фонда, после чего в Хартуме заявили о пересмотре сделки с РФ.

Тем временем в соседней Джибути расположились военные базы сразу пяти стран – США, Франции, Италии, Японии и Китая. База в Судане обеспечила бы Турции более выгодную позицию, однако теперь Анкаре, вероятно, придется согласовывать строительство с партнером по НАТО – Вашингтоном. А в таком случае шансы получить статус региональной державы нивелируются.

Москва, Андрей Романов

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