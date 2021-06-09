«Нахлобучили» не государство, а граждан: правительство РФ провоцирует безостановочный рост цен

В обозримом будущем Россия и ее граждане продолжат погружаться в нищету на фоне безостановочного роста цен, благодаря экономической политике правительства и Центробанка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, выступая накануне на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, в нынешних условиях возможно только дальнейшее подорожание жизни.

В качестве примера парламентарий привел цену на стальной лист, которая за полгода выросла в три раза. «Вице-премьер Белоусов об этом высказался, государство «нахлобучили». «Нахлобучили» не государство, «нахлобучили» граждан!.. И еще будут «нахлобучивать» и дальше всю экономику страны. Нам говорят – это рынок. Какой же это рынок? Несколько металлургических заводов, пользуясь взрывной конъюнктурой на международных рынках, что влетели цены на металл, выгнали все, все свои мощности – продали на несколько месяцев вперед, создали искусственный дефицит внутри страны и вздули цены в три раза. То есть, олигополия в чистом виде. ФАС ничего не видит, правительство никакого нарушения не видит, правительство разводит руками и только грозные заявления делает», – констатировал Гартунг.

«Цены на продукты питания тоже на отдельные виды взлетели в несколько раз. И самое интересное, что правительство какие-то полумеры принимает – давайте мы заморозим на какие-то продукты питания цены на какой-то период времени. Но это ж очевидно, что ничего не произойдет, и как только заморозка закончится, цены взлетят. Что и произошло», – подчеркнул депутат.

Парламентарий считает, что ожидаемое повышение Центробанком ключевой ставки приведет к дальнейшему повышению цен. «Машиностроительные предприятия, которым сырье в три раза подорожало за полгода, – им уже сейчас нужно в три раза больше оборотных средств. Они пойдут сейчас в банки, занимать деньги, а им скажут – дорогие мои, вот вам ставочка еще в два раза выше. И таким образом их издержки не только на металл, и на все остальное – уже на перевозки выросли. Посмотрите, фрахт сколько вырос, у них еще и затраты на обслуживание кредита вырастут в несколько раз», – пояснил он.

«Да, цены остановятся, но сначала остановятся все промышленные предприятия, которые потребляют металлургическую продукцию. Остановится выпуск, перестанут платить зарплату, сократятся платежи в бюджет и люди останутся без работы. Упадут доходы граждан, и у нас уже не 20, а 60 млн нищих будет. Что мы будем делать? Коллеги, надо принимать какие-то меры. То, что делает правительство, – оно не просто не останавливает инфляцию, оно ее разгоняет», – заявил Гартунг.

Комментируя повышение цен на бензин, депутат назвал недавний «налоговый маневр» в нефтяной отрасли «классическим примером разгона инфляции внутри страны». «Они обнулили экспортные пошлины на нефть при вывозе за рубеж. То есть, сделали суперприбыльной продажу нефти за рубеж… Нет, чтобы поднять экспортные пошлины, и сказать, вы не будете зарабатывать такие деньги, не будете нефть за рубеж продавать, пока не насытите внутренний рынок. Вместо этого, правительство нефтяникам дает отрицательный акциз, и говорит, вот вам еще 600 млрд, возьмите», – сказал парламентарий.

По его мнению, только конкуренция может остановить рост цен, но правительство делает все наоборот. «Что мы делаем? Мы делаем все наоборот. Мы убиваем конкуренцию, где это возможно и невозможно. У нас 70% экономики находится под контролем государства. Председатель правительства нам говорил с трибуны – главная причина роста цен – это жадность. Правильно, жадность. Только жадность чья? Жадность госкомпаний, госкорпораций, естественных монополий, финансового сектора. То есть тех, кто контролируется государством. Так мы – парламент страны. Мы должны какие-то меры принять, мы должны правительству сказать и ЦБ, что вы что-то делаете не так. Я понимаю, что в сердцах можно сказать, что «нахлобучили» бюджет и так далее... Ну а дальше-то что? Какие действия за этим?.. Люди смотрят, они ждут, что мы с этой трибуны скажем что-то путное. Что хоть кто-то даст ответы на те вопросы, которые они задают», – сказал он.

«Никакого смысла не было поднимать ни НДС, ни пенсионный возраст, если такими мерами пользуется правительство. Оно само разгоняет инфляцию, а потом успешно проигрывает борьбу этой инфляции… Если все это сложить – нефтяники, металлурги, плюс финансовый сектор… Посмотрите, сейчас процентная ставка вырастет, проценты по кредитам вырастут. Маржа банков снова вырастет. Плюс, комиссию они начнут брать, потому что у нас монополизированный финансовый сектор. Вот вам еще дополнительно мы обираем экономику и граждан страны. Что в итоге получается... В итоге у нас граждане будут беднее, экономика будет падать, а цены будут еще больше расти», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.06.21

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