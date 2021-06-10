Миронов о пенсионной реформе: «На месте руководителей «Единой России» я бы постеснялся выдавать такие результаты за достижение»

Повышение пенсионного возраста подорвало доверие граждан к пенсионной системе и не принесло никаких положительных результатов. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя слова руководителя «Единой России» Дмитрия Медведева о том, что повышение пенсионного возраста помогло увеличить в России пенсии.

«Рост пенсии после повышения пенсионного возраста едва превышает инфляцию на 1-3%, но это только если сравнивать рост пенсии с официальной инфляцией по Росстату. Реальная инфляция всегда выше этого показателя, соответственно, и данные об увеличении пенсий вызывают вопросы. Реальная товарная стоимость пенсий снизилась, как и реальные доходы граждан. На месте руководителей «Единой России» я бы постеснялся выдавать такие результаты за достижение. Все это результат ошибочной финансово-экономический политики «Единой России», которая все эти годы владела и правительством, и парламентом страны», – констатировал политик, слова которого цитирует его «пресс-служба».

Лидер «эсеров» обратил также внимание, что пенсия работающих пенсионеров не индексируется уже несколько лет. «Даже если мы согласимся, что увеличение средней пенсии на несколько сотен рублей – это огромное достижение, то надо помнить, что оно касается только неработающих пенсионеров. По последним данным, в России больше 36 млн человек получают пенсию по старости, а работающих пенсионеров более 14 млн. То есть, повышение пенсий, ради которого якобы пришлось поднимать пенсионный возраст, не коснулось почти 40% пенсионеров», – подчеркнул Миронов.

«Итоги повышения пенсионного возраста плачевны. Пенсии практически не выросли, а у работающих пенсионеров они регулярно уменьшаются на величину инфляции. Зато доверие к пенсионной системе и государству в целом окончательно утрачено, и это бьет по бюджету и всем социальным фондам: люди принципиально не хотят платить и получать официальные зарплаты и отдавать все положенные налоги и взносы. Государство их обмануло – они сделали из этого выводы. «Единая Россия», конечно, может сколько угодно говорить о необходимом и ответственном решении, но по факту всё, чего они добились, это подрыв политического фундамента государства – доверие граждан», – заключил Сергей Миронов.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал непростым, но оправданным решение о повышении пенсионного возраста. «Это было крайне непростое решение, однако его нужно было принять, чтобы у нас возник постоянно действующий механизм повышения пенсии в будущем и гарантии устойчивости финансовой системы страны», – сказал он накануне при подведении итогов выполнения предвыборной программы партии на выборах в Госдуму 2016 года.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.06.21

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