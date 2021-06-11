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Пятница, 11 июня 2021, 13:30 мск

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В Москве за стрельбу на Красной площади задержан художник Крисевич

В Москве на Красной площади задержан известный необычными акциями художник Павел Крисевич, который на этот раз сымитировал самоубийство, передает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, художник сделал два выстрела в воздух, а потом попал себе в голову, после чего к нему подбежали полицейские.

Крисевич известен проведением перформансов, которые он объяснял попыткой привлечь внимание к проблеме политических репрессий и домашнего насилия в России. В январе 2021 года в Москве в отношении художника было возбуждено административное дело после того, как он забрался в сферу из колючей проволоки.

Москва, Мария Соколова

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