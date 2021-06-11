В Москве за стрельбу на Красной площади задержан художник Крисевич

В Москве на Красной площади задержан известный необычными акциями художник Павел Крисевич, который на этот раз сымитировал самоубийство, передает телеграм-канал Mash.

Как сообщается, художник сделал два выстрела в воздух, а потом попал себе в голову, после чего к нему подбежали полицейские.

Крисевич известен проведением перформансов, которые он объяснял попыткой привлечь внимание к проблеме политических репрессий и домашнего насилия в России. В январе 2021 года в Москве в отношении художника было возбуждено административное дело после того, как он забрался в сферу из колючей проволоки.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.06.21

Ассоциация футбола Украины утвердила нацистский лозунг для сборной на Евро-2020. / «Пахать – не перепахать»: в Госдуме заявили о серьезных проблемах в системе здравоохранения России. / Ноутбуки и телефоны сотрудников ФБК* теперь принадлежат Руслану Осташко. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»