Хулиганство: после стрельбы на Красной площади возбуждено уголовное дело

Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после стрельбы на Красной площади, где сегодня был задержан художник Павел Крисевич, сымитировавший самоубийство.

«Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади города Москвы был замечен гражданин, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции по району Китай-город УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве», – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД.

«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство». Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 91 УПК РФ», – уточнили в полиции.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.06.21

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