Бывший высокопоставленный сотрудник подмосковного управления СКР получил 7 лет «строгача»

В Московской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников подмосковного управления Следственного комитета, которые обвинялись во взяточничестве при передаче вещественных доказательств по уголовному делу в пользу посторонней коммерческой структуры.

Как пишет газета «Коммерсантъ», бывший заместитель начальника управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области Алексей Тимошин получил семь лет колонии строгого режима за получение взятки в размере 200 тысяч рублей и был лишен звания полковника юстиции. Бывший и. о. начальника ногинского следственного отдела СКР Дмитрий Лисанин, который, по версии следствия, передавал деньги, отделался штрафом в размере 2 млн рублей, от уплаты которого суд его освободил.

Подсудимые были признаны виновными в зависимости от роли каждого в получении взятки в составе группы лиц (ст. 290 УК РФ) и в посредничестве в ее получении (ст. 291.1 УК РФ). Расследование, которое привело к этому приговору, началось в конце 2017 года. Тогда было установлено, что в ногинском межрайонном следственном отделе СКР были скрыты от учета два уголовных дела, связанных с мошенничеством и неуплатой налогов.

Оба были инициированы за год до этого представителем российской «дочки» концерна Dunlop «Данлоп Тайр СНГ» и касались неуплаты денег за шины, поставленные дилерам концерна – компаниям «Юнипол» и СК-3.

Издание отмечает, что подлог вскрылся случайно: представитель заявителя, желая получить в канцелярии следственного отдела какие-то документы, связанные с расследованием, неожиданно обнаружил, что под номерами «его» дел числятся совершенно иные. Юрист «Данлопа» обратился с заявлением в подмосковное ГСУ СКР, где установили Лисанин, не оформив постановлений о возбуждении этих двух дел, присвоил их материалам номера других расследований, что позволило ему не только не регистрировать их в книге учета, но и не отправлять данные о них в информцентр ГУ МВД по Мособласти и местную прокуратуру. Несмотря на это, по делам проводились различные следственные действия, включая обыски, допросы, назначались экспертизы и т. д. Расследование вел следователь по особо важным делам Николай Царев. Эта практика была продолжена даже после ухода в отставку Дмитрия Лисанина. Следователь Царев, как установили проверяющие, продолжал отчитываться перед бывшим начальником, который желал «активно контролировать» расследование. По версии следствия, эта сложная схема была необходима для получения в дальнейшем денег с заявителя за свою «работу».

Действия следователей были вначале квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), но ситуация изменилась после того, как этим расследованием заинтересовался центральный аппарат СКР, там и выявили совершенно новый эпизод преступной деятельности следователей.

Уголовное дело о взятке возбудил лично Игорь Краснов, тогда первый зампред СКР, а теперь генпрокурор РФ. Его подчиненные выявили факт незаконной передачи коммерсантам автомобильных шин на сумму 1,7 млрд рублей. Они были изъяты в качестве вещдоков в рамках расследования обстоятельств хищения имущества российского представительства уже японского концерна Yokohama – компании «Йокохама Рус» – и находились на складе временного хранения в Ногинском районе Подмосковья. Хищением занимались подчиненные Тимошина.

По версии СКР, 21 июня 2017 года по указанию Тимошина было выписано постановление о проведении осмотра склада в Ногинском районе, при этом в письме, направленном в ногинский отдел СКР, высокопоставленный следователь лично указал на необходимость выдачи находящихся там шин представителям компании «Агротрейд». Зная, что вещдоки охраняются полицейскими, и желая избежать стычки, Тимошин распорядился, чтобы такое же письмо было направлено и в ногинский отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

По версии следствия, зная о настоящей цели этих распоряжений, следователь Царев выдал шины со склада коммерсантам, а Лисанин, выступавший посредником, получил от представителя «Агротрейда» 200 тысяч рублей. Спустя пару месяцев Тимошин, уже завершая аферу, отменил прежнее постановление о признании уже отданных шин вещдоками.

Царев, когда ему предъявили обвинение, пошел на сделку со следствием, получил небольшой срок и уже вышел на свободу. Тимошин свой приговор обжаловал.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.06.21

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