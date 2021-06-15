Жириновский прогнозирует восстановление дипотношений после саммита Россия – США

В ходе завтрашней встречи президентов России и США может быть достигнута договоренность о восстановлении дипломатических отношений между странами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на брифинге перед заседанием Госдумы.

«Встреча состоится завтра… Наверное, могут договориться о восстановлении дипотношений в полном объеме, о расширении персонала, надо расширять персонал. Пусть 1000 наших дипломатов там сидят, тысячу их консульств по всей стране. И какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены», – сказал Жириновский.

Завтра, 16 июня, в Женеве пройдет саммит Россия-США, где состоится первая встреча российского лидера Владимира Путина с Джо Байденом после его избрания на пост президента США.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.06.21

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