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Среда, 16 июня 2021, 15:51 мск

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Собянин официально разрешил москвичам сидеть на лавочках

Фото: официальный портал правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ об ограничительных мерах, связанных с угрозой распространения коронавируса. Согласно документу, который опубликован на официальном сайте столичного правительства, теперь москвичам разрешается сидеть на лавочках.

«При посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)», – говорится в новой версии указа Собянина.

Москва, Светлана Антонова

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Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Правительство Москвы, Собянин Сергей,