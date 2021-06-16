Собянин официально разрешил москвичам сидеть на лавочках

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в свой указ об ограничительных мерах, связанных с угрозой распространения коронавируса. Согласно документу, который опубликован на официальном сайте столичного правительства, теперь москвичам разрешается сидеть на лавочках.

«При посещении территорий общегородского значения... не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)», – говорится в новой версии указа Собянина.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.06.21

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