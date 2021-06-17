«Вашингтон больше не имеет права диктовать условия»: в Госдуме оценили итоги встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена была разговором равных. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его мнению, Вашингтон больше не имеет права диктовать свои условия.

«Саммит, который по словам нашего президента прошел конструктивно, и мы видим первый результат то, что послы возвращаются к работе... Наш посол в США приступит к работе в ближайшее время – это позитивно. Точно так же, что начнутся переговоры по стратегическим вооружениям», – считает Миронов.

Отдельно лидер «эсеров» отметил договоренности президентов двух стран по кибербезопасности. «Инициатива России, которую мы продвигали с 2017 года о необходимости серьезно заняться вопросом кибербезопасности наконец, как говорят, – лед тронулся. И в этой сфере мы тоже ожидаем определенных договоренностей и подвижек», – пояснил он.

«В целом мы оцениваем переговоры вполне конструктивными, разговор был открытым. Это был разговор равных и, в том числе, предстоящие перспективы договоренностей по стратегическим вооружениям стало возможно только потому, что США больше не имеют ни морального, ни физического права диктовать свои условия, потому что те усилия, которые были предприняты нашей страной и верховным главнокомандующим за последние годы. Я имею в виду перевооружение нашей армии, конечно свою роль сыграли. Поэтому будем ожидать уже конкретных шагов от двух наших стран на международной арене», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.06.21

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