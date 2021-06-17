СМИ сообщили о вероятности локлауна для непривитых в Москве: в мэрии пока все отрицают

Власти Москвы могут рассматривать возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято, передает Forbes со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, близкого к столичной мэрии, обсуждаются ограничения с 20 июня для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19.

Еще один собеседник Forbes в мэрии рассказал, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых, но планируют ограничить непривитых граждан. Другой источник в федеральном правительстве тоже слышал о том, что мэрия рассматривает вариант введения локдауна, но о том, что он коснется только непривитых, он не слышал.

Между тем в комментарии радиостанции «Говорит Москва» глава департамента торговли и услуг столичного правительства Алексей Немерюк опроверг эту информацию. «Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал чиновник.

В конце прошлой недели в Москве были ужесточены ограничения после подъема заболеваемости коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что продлил выходные в Москве до 20 июня. При этом введен запрет на ночную работу кафе и ресторанов, работодателям рекомендовали перевести на удаленку почти треть сотрудников.

Накануне власти Москвы обязали предприятия торговли, услуг и других сфер, связанных с обслуживанием людей, вакцинировать как минимум 60% работников до 15 августа.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.06.21

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