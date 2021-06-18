Мэр Москвы объявил о новых ограничениях

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом введены новые ограничения для жителей столицы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, с сегодняшнего дня запрещены зрелищные мероприятия с участием более 1000 человек, а также танцполы и фан-зоны для болельщиков. Игровые комнаты, как и детские площадки в парках, тоже пока будут закрыты.

«С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – пояснил Собянин в своем блоге.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – уточнил мэр Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» запретили за 12 часов до открытия. / Ученые в России разрабатывают жвачку-лекарство от Covid-19. / Минобороны РФ готовит собственные смартфоны для военных. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»