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Пятница, 18 июня 2021, 11:45 мск

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Мэр Москвы объявил о новых ограничениях

Фото: официальный портал правительства Москвы

В Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом введены новые ограничения для жителей столицы. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, с сегодняшнего дня запрещены зрелищные мероприятия с участием более 1000 человек, а также танцполы и фан-зоны для болельщиков. Игровые комнаты, как и детские площадки в парках, тоже пока будут закрыты.

«С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – пояснил Собянин в своем блоге.

«Игровые комнаты пока будут закрыты. И детские площадки в парках – тоже. Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – уточнил мэр Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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