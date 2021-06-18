Собянин анонсировал открытие «бесковидных» кафе и ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал начало эксперимента с организацией «бесковидных» кафе и ресторанов. По его словам, это нововведение будет реализовано с завтрашнего дня.

«С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов… Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле… Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг», – отметил мэр Москвы, уточнив, что в течение недели будет отработана эта технология, после чего можно будет тиражировать этот опыт.

Собянин также пояснил, что такие объекты общепита можно будет посещать с детьми.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

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