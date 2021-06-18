Власти Москвы ввели больничные ограничения

В Москве введены ограничения по оказанию медицинской помощи. Как сообщил столичный департамент здравоохранения, для подавляющего большинства пациентов плановое лечение возможно при наличии прививки от коронавируса.

Согласно приказу ведомства, новые правила оказания плановой медицинской помощи не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи. «Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Наличие противопоказаний определяется врачом стационара перед госпитализацией», – уточнили в департаменте.

«Новые меры по оказанию плановой помощи введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов», – подчеркнули в ведомстве.

Как предполагается, экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации. «Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.06.21

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