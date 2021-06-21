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Понедельник, 21 июня 2021, 18:28 мск

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В Москве после гибели 13-летнего подростка возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) после гибели 13-летнего подростка в новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным следствия, тело мальчика с признаками утопления было обнаружено сегодня в пруду вблизи с. Рассудово п. Новофедоровское на территории новой Москвы. Предварительно установлено, что подросток отправился на прогулку к водоему и в отсутствии взрослых зашел в воду, где утонул.

В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего. Допрашиваются родители и очевидцы случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.06.21

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