Поножовщина в детском лагере: за убийство задержана вожатая

В подмосковном Пушкине задержана вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве коллеги. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 22 июня в жилом помещении городского детского лагеря обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана соседка потерпевшей по комнате. «Установлено, что преступления совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику», – уточнили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и в ближайшее время следствие «выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 22.06.21

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