Собянин объявил о новых ковид-ограничениях: в Москве рестораны и кафе станут доступны не для всех

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об обязательном переводе с 28 июня всех предприятий общественного питания города в режим «точек, свободных от ковида». Как сообщил столичный градоначальник в своем блоге, новые ограничения также вводятся для массовых зрелищных мероприятий.

«Последние дни мы совместно с представителями общепита провели эксперимент по созданию точек, «свободных от ковида». Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым использование этой технологии будет обязательным для всех ресторанов и кафе, которые хотят продолжить работу в обычном режиме», – отметил Собянин.

Согласно документу, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

прошедшие вакцинацию;

переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

электронной медицинской карты г. Москвы;

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС.ИНФО;

единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,

либо в регистратуре городской поликлиники.

«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркнул Собянин.

По его словам, рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. «Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку», – пояснил мэр.

Кроме того, как сообщил Собянин, с 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.

«В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Новые ограничения не затрагивают концерты, спектакли, киносеансы, другие зрелищные, развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников менее 500 человек. Однако мы рекомендуем их организаторам использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей», – уточнил мэр Москвы.

Комментируя необходимость дополнительных ограничений, Собянин отметил, что ситуация с заболеваемостью ковидом остается очень сложной. По его словам, в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей.

За минувшие сутки в Москве было выявлено 6 555 новых случаев коронавируса, что почти на тысячу меньше, чем накануне (7 584). В Московской области суточная заболеваемость составила 1 871 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

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