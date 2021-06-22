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Вторник, 22 июня 2021, 18:10 мск

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В мэрии уточнили данные об иммунитете москвичей к коронавирусу

Четверть москвичей обладают иммунитетом к индийскому штамму коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия24». По ее словам, к уханьскому штамму антитела имеют порядка 47% жителей.

«Для того, чтобы защититься от нового штамма вируса, уже недостаточно просто иметь антител или иммуноглобулинов G. Необходимо, чтобы их было достаточно много», – пояснила Ракова (цитата по РИА «Новости»).

Ранее в мэрии заявили, что рост заболеваемости COVID-19 в российской столице связан прежде всего с появлением нового индийского штамма. Из всех случаев заражения коронавирусом в столице около 90% связаны именно с ним.

Опасность этого варианта SARS-CoV-2 в том, что, по мнению ученых, у него есть две ключевые мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших.

Москва, Светлана Антонова

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