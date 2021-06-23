Собянин: Москва находится на пике заболеваемости

Москва находится на пике заболеваемости коронавирусом – ситуация остается сложной, но темпы вакцинации позволяют надеяться на ее стабилизацию. Об этом заявил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин по время осмотра филиала № 3 городской поликлиники № 6.

По словам градоначальника, в последние дни запись в прививочные пункты увеличилась в 10 раз. «Вчера записалось вообще рекордное количество – около 60 тысяч. Еще недавно мы падали до уровня шести тысяч в день. То есть, разница в записи практически в 10 раз», – отметил мэр Москвы, слова которого цитирует его пресс-служба.

Тем не менее, ситуация с распространением вируса в городе остается сложной. «Сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущими периодами», – сказал Собянин.

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявлено 6 534 новых случаев коронавируса. При этом умерли от последствий заболевания 88 человек, что стало рекордным показателем суточной смертности с начала пандемии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.06.21

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