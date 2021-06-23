Собянин объяснил Путину необходимость жестких ограничений в Москве

Ограничение посещения ресторанов в Москве – мера жесткая и непопулярная, но она лучше, чем закрытие всей отрасли общепита. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

«Было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданами, которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие три дня, и которые не переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул, с одной стороны, к вакцинации, с другой стороны, это явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижению темпов заболеваемости. Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся», – сказал Собянин.

При этом мэр Москвы пояснил, что такие ограничения – лучше, чем полностью ограничивать работу целой отрасли экономики. «На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться», – пояснил Собянин.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле в курсе новых ограничений и поддерживают решительные меры мэра Москвы.

Москва, Мария Соколова

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