российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 июня 2021, 16:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Собянин объяснил Путину необходимость жестких ограничений в Москве

Фото: пресс-служба Кремля

Ограничение посещения ресторанов в Москве – мера жесткая и непопулярная, но она лучше, чем закрытие всей отрасли общепита. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину на совещании с членами правительства, передает РИА «Новости».

«Было принято вчера решение об ограничении посещения ресторанов, кафе гражданами, которые не прошли вакцинацию, у которых нет ПЦР-тестов отрицательных, сделанных в ближайшие три дня, и которые не переболели ковидом. Это тоже дополнительный стимул, с одной стороны, к вакцинации, с другой стороны, это явно ограничительная мера, которая способствует разобщению граждан и снижению темпов заболеваемости. Мера жесткая, непопулярная, но необходимая в той ситуации, в которой мы находимся», – сказал Собянин.

При этом мэр Москвы пояснил, что такие ограничения – лучше, чем полностью ограничивать работу целой отрасли экономики. «На мой взгляд, это лучше, чем просто взять и закрыть работу целой отрасли. По мере нарастания количества вакцинированных, естественно, и оборот торговли будет увеличиваться», – пояснил Собянин.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле в курсе новых ограничений и поддерживают решительные меры мэра Москвы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 23.06.21

Депутат Госдумы похвалил Тульскую область за успехи в комплексном развитии региона. / Франция включила Россию в список стран с высоким распространением Covid-19. / В театр по «бесковидному» коду: минкульт РФ поддержал идею Собянина. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Собянин Сергей

Собянин: Москва находится на пике заболеваемости

Собянин «подложил хорошую свинью»: «Единая Россия» в Москве рискует проиграть Госдуму из-за ковидных ограничений

Собянин раскрыл возможные сроки ковид-ограничений

«Мы поддерживаем»: Кремль одобрил решительность Собянина

Собянин объявил о новых ковид-ограничениях: в Москве рестораны и кафе станут доступны не для всех

Мэр Москвы раскрыл пугающие данные о заболеваемости коронавирусом

Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней

Собянин анонсировал открытие «бесковидных» кафе и ресторанов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Экономика, Правительство Москвы, Путин Владимир, Собянин Сергей,