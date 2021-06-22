«Мы поддерживаем»: Кремль одобрил решительность Собянина

В Кремле поддерживают решения мэра Москвы Сергея Собянина о новых ограничениях для массовых мероприятий и перевод работы предприятий общественного питания в «бесковидный режим». Об этом в комментарии ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией», – сказал представитель Кремля.

Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы подписал указ о новых ограничениях, согласно которым с 22 июня вводится запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек, а с 28 июня будет действовать особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в комментарии «Интерфаксу» заявил, что новые требования по переводу ресторанов в «бесковидный» режим невыполнимы. По его словам, предприятиям общественного питания проще закрыться, поскольку число привитых москвичей минимально.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

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