Миссия невыполнима – проще закрыться: эксперт оценил новые ограничения для ресторанов в Москве

Новые требования мэра Москвы Сергея Собянина по переводу ресторанов в «бесковидный» режим невыполнимы. Об этом заявил в комментарии «Интерфаксу» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, предприятиям общественного питания проще закрыться, поскольку число привитых москвичей минимально.

«Легче закрыть было рестораны, чем так делать, на мой взгляд. Вопрос не в переключении ресторанов на новую систему, вопрос в том, что гостей не будет. Вакцинировано всего 14% людей, часть из них не имеет QR-кодов и не будет даже получать. То есть 14% от 100% гостей не обеспечит функционирования ресторанов», – пояснил он.

Миронов считает, что возможность проходить в рестораны при помощи ПЦР-тестов также нереализуема. «Возможность наших пунктов, которые делают ПЦР, – просто физически не хватит на этих людей», – сказал он.

«Это все невозможно, люди не будут тратить деньги на этот ПЦР, они не будут скачивать QR-коды, этого всего не произойдет, а ресторанам надо как-то жить, платить зарплату сотрудникам. Решение надо отменять, иначе ресторанам просто конец (...), эти требования невыполнимы», – подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии прививки, антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР. При этом гражданам необходимо получить специальный QR-код. Справки в бумажном виде будут не действительны.

Москва, Светлана Антонова

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