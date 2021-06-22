российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 июня 2021, 18:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Миссия невыполнима – проще закрыться: эксперт оценил новые ограничения для ресторанов в Москве

Новые требования мэра Москвы Сергея Собянина по переводу ресторанов в «бесковидный» режим невыполнимы. Об этом заявил в комментарии «Интерфаксу» вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, предприятиям общественного питания проще закрыться, поскольку число привитых москвичей минимально.

«Легче закрыть было рестораны, чем так делать, на мой взгляд. Вопрос не в переключении ресторанов на новую систему, вопрос в том, что гостей не будет. Вакцинировано всего 14% людей, часть из них не имеет QR-кодов и не будет даже получать. То есть 14% от 100% гостей не обеспечит функционирования ресторанов», – пояснил он.

Миронов считает, что возможность проходить в рестораны при помощи ПЦР-тестов также нереализуема. «Возможность наших пунктов, которые делают ПЦР, – просто физически не хватит на этих людей», – сказал он.

«Это все невозможно, люди не будут тратить деньги на этот ПЦР, они не будут скачивать QR-коды, этого всего не произойдет, а ресторанам надо как-то жить, платить зарплату сотрудникам. Решение надо отменять, иначе ресторанам просто конец (...), эти требования невыполнимы», – подчеркнул президент Федерации рестораторов и отельеров России.

Ранее сегодня стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии прививки, антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР. При этом гражданам необходимо получить специальный QR-код. Справки в бумажном виде будут не действительны.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.06.21

Собянин объявил о новых ковид-ограничениях: в Москве рестораны и кафе станут доступны не для всех. / В Москве образовался дефицит вакцины «КовиВак». / Минобороны РФ заявило о формировании коллективного иммунитета в армии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

В мэрии уточнили данные об иммунитете москвичей к коронавирусу

Собянин раскрыл возможные сроки ковид-ограничений

«Мы поддерживаем»: Кремль одобрил решительность Собянина

Собянин объявил о новых ковид-ограничениях: в Москве рестораны и кафе станут доступны не для всех

В Москве образовался дефицит вакцины «КовиВак»

Мэрия Москвы анонсировала испытания «Спутник V» на подростках

Власти Москвы ввели больничные ограничения

Собянин решил не продлевать режим нерабочих дней

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Россия, Экономика, Правительство Москвы,