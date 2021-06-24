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Четверг, 24 июня 2021, 11:20 мск

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Собянин разрешил временно посещать летние веранды без QR-кода

Фото: официальный портал правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал очередной указ о временном послаблении ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Согласно решению градоначальника, летние веранды при ресторанах и кафе можно будет посещать без QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19 до 12 июля.

«Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.06.21

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