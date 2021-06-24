Почти половина москвичей высказались против ужесточения ограничений

Новые ограничения в Москве, связанные, в том числе, с введением «бесковидных» ресторанов, поддержали только 29% жителей столицы. Большинство (46%) высказались против усиления карантинных мер, следует из результатов опроса сервиса SuperJob.

«Респонденты старше 45 лет заявляли о необходимости строгих мер чаще более молодых москвичей (31%), а опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. в месяц – чаще граждан с более низким доходом (32%)», – уточнили социологи.

При этом, как отмечается, представителей полярных мнений среди мужчин больше, чем среди женщин: уверены в необходимости ужесточения мер по борьбе с коронавирусом 31% мужчин и 27% женщин, против усиления карантина 48 и 44% соответственно.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы старше 18 лет. Исследование проводилось 20-22 июня.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.06.21

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