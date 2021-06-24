«Это безобразие и катастрофа – то, что происходит»: в России зреет запрос на революцию

В России зреет запрос на революцию на фоне коронавирусного кризиса и неадекватных действий властей. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал ресторатор, общественный деятель Андрей Ковалев на пресс-конференции по перспективам развития бизнеса в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. По его оценке, нынешняя ситуация является настоящей катастрофой.

Ковалев выразил недоумение по поводу последних антиковидных ограничительных мер. «Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, неоднократно говорила, что основной источник заражения – это общественный транспорт и немножко дома. Она ни слова не сказала про рестораны, торговые центры, фуд-корты… А закрывают рестораны. Я в недоумении. Если действительно так тяжело, полный локдаун – закрытие метро, общественного транспорта с запретом на авиаперелеты. Кстати, откуда третья волна – какой умник разрешил прилет индийских студентов, больных коронавирусом, когда в Индии было по четыреста тысяч заболевших новых в сутки. Вот оттуда и пошло», – отметил предприниматель.

По его мнению, кроме неэффективных антиковидных мер, в стране нет грамотного экономического управления, а компенсации бизнесу в 2020 году были вообще «фэйковыми». «Президент великой России Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству рассмотреть вопрос снижения налога на кадастр, безумного. Мы платим налога на кадастр в три раза больше, чем американские владельцы коммерческой недвижимости, и аренду земли. Вы что думаете, за полтора года выполнили? Я заплатил 500 млн налога на кадастр и аренду земли в 20-м году, мне дали компенсацию 40 тысяч рублей по одному объекту. Мне кажется, это безобразие – то, что происходит. Очевидно, наверху нет грамотных управленцев. Привлекайте предпринимателей, собирайте круглые столы, обсудите с бизнесом сначала. Мы же не враги своей страны. Мы все понимаем прекрасно. Обсудите! Не хотят. Или поговорили, но приняли свое абсолютно непонятное решение… Необходимо полномасштабное совещание правительства и бизнеса, срочно необходимо или потеряем бизнес», – подчеркнул предприниматель.

Ковалев обратил внимание, что Россия находится на 117 месте по темпам роста ВВП, и назвал эту ситуацию катастрофой. «Это катастрофа. Все страны мира потратили по 25-30% ВВП для того, чтобы поддержать бизнес. Наши потратили 4%. Это катастрофа. Это говорит об отношении к бизнесу. Страна задыхается без мощных экономических реформ. Госдума, к сожалению, ни одного не было закона, который был бы направлен на развитие бизнеса в нашей стране. Все законы направлены на удушение бизнеса», – констатировал он.

Как считает предприниматель, «локомотивом развития экономики» является малый и средний бизнес, и «нужно создать условия для тех, кто хочет работать». «А сейчас как раз Дума закончила работу – только популистские высказывания, налоги для богатых и так далее. Последние разбегутся, кто останется? Нефтяники и охранники… В 20-м году тяжелейший кризис, на 70% вырос Фонд национального благосостояния и золотовалютные резервы. Это катастрофа – содрали семь шкур с бизнеса, оставили его умирать – не помогли вообще ничем. Хоть словом ласковым бы помогли», – сказал Ковалев.

«Я жду от новой Думы мощнейших прорывных решений. Стране нужны Столыпины, а не Ленины. Кстати, запрос на революцию зреет в обществе. И это тоже очень плохой сигнал», – заключил Ковалев.

Москва, Мария Соколова

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