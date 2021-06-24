Матвиенко назвала возможные сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России может улучшиться к октябрю. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на заседании Оргкомитета третьего Евразийского женского форума.

«Коллеги, мы видим, что сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, она меняется изо дня в день. Трудно прогнозировать, но все-таки я полагаю, что к октябрю ситуация улучшится», – цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в России резко выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувший день в стране впервые с января выявлено более 20 тысяч зараженных. Продолжает расти и количество смертей от Covid-19: третий день подряд фиксируется более 500 летальных исходов. Москва и Санкт-Петербург обновили суточные рекорды по смертности.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.06.21

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