«Нами просто жертвуют»: указ мэра Москвы по ограничению работы ресторанов равносилен их закрытию

Указ мэра Москвы по ограничению работы ресторанов с 28 июня равносилен их закрытию. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила совладелец сети ресторанов Burger Heroes Ольга Корнеева на пресс-конференции по перспективам развития бизнеса в условиях резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. По ее мнению, данная мера не приведет к увеличению числа вакцинирующихся, а посещаемость заведений общепита после введения таких мер снизится на 90-95%.

«Да, ресторанный бизнес выжил в предыдущий локдаун прошлой весной благодаря доставке. Но тогда все мы сидели в изоляции, и доставка была актуальна. Сейчас такого нет, и цифры по доставке уже никого не спасают. За счет этой услуги выжить уже не получится. По крайней мере, всем ресторанам, всему общественному питанию», – отметила она.

Как пояснила ресторатор, отрасль очень медленно восстанавливается после весеннего локдауна и зимнего «проседания». «Отрасль общественного питания очень долго восстанавливалась, очень медленно. Зимой большинство ресторанов накрыло очередной волной, посещаемость снизилась. И могу сказать по общей статистике, мы не достигли еще показателей, например, 2019 года. Цифры, конечно, у всех разные, плюс-минус 20% минус к 19-му году», – сообщила Корнеева.

По ее оценке, нынешний указ столичного мэра равносилен закрытию большинства ресторанов. «Мы прекрасно понимаем, что ради похода в ресторан не пойдут делать ПЦР-тесты, и что среди тех 2,5 млн привившихся, как говорит статистика, большинство пожилых людей, то есть – вообще не целевая аудитория ресторанов, общественного питания. Очень многие привились только первым компонентом, и соответственно посещать кафе, бары рестораны тоже не могут. По моим прогнозам, посещаемость в первые недели после введения указа снизится на 90-95%. Для нас данный указ равносилен закрытию», – констатировала ресторатор.

«Данные действия направлены на то, чтобы больше людей привилось. То есть, мы понимаем, что мы сможем избежать больших экономических проблем нашего общества, я имею ввиду, если у нас будет плюс-минус 50% привитых граждан… Закрытие ресторанов – это полумера. Это как пушкой по воробьям – не испугает людей настолько, не заставит их привиться. В данном случае, только общественное питание, только рестораны, это ни о чем. Имеет смысл разговаривать тогда обо всей сфере услуг. И правительству имеет смысл предусматривать какое-то субсидирование и поддержку бизнеса. А в данном случае, просто нами жертвуют», – заключила Корнеева.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.06.21

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