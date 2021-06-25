Механизм «гоп-стоп»: указ Собянина направлен на сегрегацию москвичей в угоду фармкомпаниям

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о принудительной вакцинации и дополнительных ограничениях для непривитых граждан является попыткой неконституционного и совершенно недопустимого давления на жителей столицы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал руководитель общественного движения «Иммунный ответ» Александра Машкова-Благих на пресс-конференции в Москве. По ее словам, решение градоначальника принято в угоду фармацевтическим компаниям.

Машкова-Благих обратила внимание, что о заинтересованности «фармы» могут свидетельствовать конкретные данные. «История коронавируса только в нашей стране, и только на три года – это вопрос 73 млрд денег… Весь национальный календарь прививок сейчас стоит порядка 22-23 млрд, одна вакцина от коронавируса стоит 73 млрд. Всего 10% людей в течение года согласились вакцинироваться. Это говорит о том, что люди не доверяют препарату… Сейчас мы наблюдаем попытку увеличить этот процент, причем страхом и путем совершенно недопустимого давления», – пояснила она.

При этом общественник отметила, что власти пытаются использовать методы, которые противоречат Конституции РФ. «Действия Собянина, если уж говорить об особо ярких проявлениях, и регионов, которые поддерживают, напоминают, на мой взгляд, кампанию, которая пытается использовать механизм «гоп-стопа». То есть, постановление противоречит Конституции и федеральным законам, Трудовому кодексу... Но необходимо массированно напугать работодателя, людей, и не дать возможность обществу дать оценку, в первую очередь, правовую, и нравственную происходящим вещам. У меня такое ощущение, что сейчас начнут звучать голоса другой, противоположной стороны… Уверена, что голоса граждан в итоге перекроют голоса этих, которые хотят устроить преступную дискриминацию в нашей стране», – сказала Машкова-Благих.

В то же время лидер движения «Иммунный ответ» обратила внимание, что проблема обязательной вакцинации и дискриминации граждан по поводу наличия прививки становится политической. «Те партии, которые прямо сейчас возьмут программу защиты прав и свобод, они будут действительно идентифицированы гражданами как народные. И повторюсь, я хотела бы посмотреть на ту партию, на то общественное движение, которое скажет, а мы будем заниматься дискриминацией, сегрегацией на основании медицинской процедуры», – подчеркнула она.

«Медицинская процедура – это глубоко интимное дело каждого, мое тело – мое дело. Более того, если говорить о международных документах, декларациях, и говорить о нашей Конституции, там совершенно ясно и четко прописано – благо общества не может быть выше блага отдельного человека. Нельзя бросать отдельного человека в топку некого огромного красивого и прекрасного блага… Кружки странных товарищей, которые очень хотят всех сегрегировать, – это совершенно нерусская тема. Надеюсь, что когда-нибудь ими займутся правоохранительные органы, потому что дискриминация и насаждение вражды между гражданами совершенно недопустимы», – Машкова-Благих.

Москва, Мария Соколова

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