Официально: Собянин снова перевел треть москвичей на «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ об ограничениях, связанных с коронавирусом. Согласно решению градоначальника, работодатели, за исключением оборонных и стратегических предприятий, обязаны перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Требование вступает в силу с 28 июня.

В указе отмечается, что количество переведенных на «удаленку» будет определяться, «исходя из общего количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции».

Вместе с тем, согласно решению мэра, продлевается запрет на работу предприятий общепита в период с 23:00 до 6:00, а также на проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Документ опубликован на официальном портале правительства и мэра Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.06.21

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