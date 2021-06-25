российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 июня 2021, 16:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Первую прививку от коронавируса сделало более 21 млн россиян

Более 21 миллиона жителей России сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек», – сказал он сегодня на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что с 28 июня обязательная вакцинация от коронавируса будет объявлена еще в восьми регионах. Сейчас такой порядок действует в Москве и Московской области, Тульской, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе. Привиться от коронавируса должны работники сферы услуг, торговли, общественного транспорта, развлекательных и культурных учреждений.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.06.21

Налоговики потребовали признать аэропорт «Жуковский» банкротом. / «Негативная спираль»: стороны пояснили свою позицию по саммиту Россия – ЕС. / ЛДПР утвердила список кандидатов на выборах в Госдуму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Москве вновь доступна вакцина от коронавируса «КовиВак»

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от коронавируса

Матвиенко назвала возможные сроки улучшения ситуации с коронавирусом

Пожилой британец почти год боролся с коронавирусом и победил

Собянин: Москва находится на пике заболеваемости

Премьер Италии поставил вакцину Pfizer после дозы AstraZeneca

В России создают резерв коечного фонда и запас кислорода для больных коронавирусом

В России разработали мультивидовой тест на коронавирус у животных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,