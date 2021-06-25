Первую прививку от коронавируса сделало более 21 млн россиян

Более 21 миллиона жителей России сделали первую прививку от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом превысило 21 миллион человек», – сказал он сегодня на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее сегодня сообщалось, что с 28 июня обязательная вакцинация от коронавируса будет объявлена еще в восьми регионах. Сейчас такой порядок действует в Москве и Московской области, Тульской, Тверской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Кемеровской и Сахалинской областях, Ненецком автономном округе. Привиться от коронавируса должны работники сферы услуг, торговли, общественного транспорта, развлекательных и культурных учреждений.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.06.21

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