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Пятница, 25 июня 2021, 16:52 мск

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В Москве вновь доступна вакцина от коронавируса «КовиВак»

В Москве возобновилась запись на вакцинацию препаратом от коронавируса «КовиВак», разработанным Центром имени Чумакова РАН. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Сделать прививку «КовиВак» можно «в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиник», – следует из информации с пометкой, что «нужно записываться заранее».

Ранее сообщалось, что 22 июня в Москве запись на прививку «КовиВак» была приостановлена из-за того, что запасы вакцины закончились.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.06.21

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