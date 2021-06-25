В Москве вновь доступна вакцина от коронавируса «КовиВак»

В Москве возобновилась запись на вакцинацию препаратом от коронавируса «КовиВак», разработанным Центром имени Чумакова РАН. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Сделать прививку «КовиВак» можно «в пяти центрах вакцинации на базе городских поликлиник», – следует из информации с пометкой, что «нужно записываться заранее».
Ранее сообщалось, что 22 июня в Москве запись на прививку «КовиВак» была приостановлена из-за того, что запасы вакцины закончились.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 25.06.21
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