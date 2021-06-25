«По срокам не успевают»: московские рестораторы обратились к Собянину с просьбой

Представители ресторанного бизнеса обратились к мэрии Москвы с просьбой отодвинуть отодвинуть на месяц срок перехода заведений общественного питания на «бесковидный» формат работы. Об этом сообщила агентству ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

«Ресторанный бизнес предлагает дать хотя бы еще месяц. Они справятся с переходом на новый формат, но к обозначенным срокам не успевают», – сказала она, отметив, что в числе просьб – «сразу не штрафовать, а предупреждать» при выявлении нарушений в работе общепита по новому формату.

«Мы будем просить минимизировать карательные меры: сделать предупреждения и только со второго-третьего раза – штрафовать», – отметила Минеева.

Согласно указу мэра Москвы, с 28 июня посещать места общественного питания смогут только переболевшие от ковида в течение шести месяцев, привившиеся либо имеющие отрицательный тест на коронавирус, действующий три дня. Рестораны и кафе должны будут создать систему проверки QR-кодов, а фудкорты смогут открыться только после создания системы контроля, которая позволит не пускать посетителей без этих кодов.

Позже градоначальник внес изменения в документ, разрешив до 12 июля посещение летних веранд при стационарных кафе и ресторанах без QR-кодов.

Москва, Светлана Антонова

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