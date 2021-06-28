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Понедельник, 28 июня 2021, 15:16 мск

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Москва «поплыла»: на двух линиях метро остановлено движение поездов

В Москве в результате сильного ливня и шквалистого ветра остановлено движение поездов на участках трех линий метрополитена. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, из-за подтопления экстренные меры приняты на участках Калужко-Рижской и Филевской линиях.

«На Филёвской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок)», – уточнили в ведомстве.

На Калужско-Рижской линии нет движения поездов на закрытом участке «Теплый стан» – «Новоясеневская».

Telegram: ФОТО

В то же время департамент транспорта Москвы сообщил о подтоплениях магистралей на Дмитровском шоссе и Страстном бульваре, а также в других районах мегаполиса. Из-за подтоплений задерживаются трамваи у метро «Щукинская» и на Авиационной улице, а также в районе кольца «Братцево».

Москва, Светлана Антонова

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