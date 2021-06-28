Москва «поплыла»: на двух линиях метро остановлено движение поездов

В Москве в результате сильного ливня и шквалистого ветра остановлено движение поездов на участках трех линий метрополитена. Как говорится в сообщении столичного департамента транспорта, из-за подтопления экстренные меры приняты на участках Калужко-Рижской и Филевской линиях.
«На Филёвской линии из-за обильных осадков временно остановлено движение поездов между «Киевской» и «Кунцевской» (наземный участок)», – уточнили в ведомстве.
На Калужско-Рижской линии нет движения поездов на закрытом участке «Теплый стан» – «Новоясеневская».
В то же время департамент транспорта Москвы сообщил о подтоплениях магистралей на Дмитровском шоссе и Страстном бульваре, а также в других районах мегаполиса. Из-за подтоплений задерживаются трамваи у метро «Щукинская» и на Авиационной улице, а также в районе кольца «Братцево».
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 28.06.21
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