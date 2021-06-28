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Понедельник, 28 июня 2021, 16:59 мск

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«Всё это идёт именно оттуда…» Сенатор включил противников вакцинации в число западных антироссийских сил

Запад активизировала сотрудничество с деструктивными силами антироссийской направленности. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сенатор Владимир Джабаров на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. По его словам, речь идет не только о соратниках Алексея Навального, но и активных противниках вакцинации от коронавируса.

В качестве примера сенатор привел скрывающегося за рубежом Леонида Волкова, который «в канун российско-американского саммита в Женеве провел в США серию переговоров с политиками и экспертами». «Он рекламировал контролируемые с его участием структуры как имеющие в кавычках «большой» опыт в организации протестов, и заявил, что они будут искать возможности для организации спонтанных и более гневных акций, чем предыдущие, а также продолжит свою фактическую деятельность, несмотря на решения российских судов. В том числе, озвучил намерение реорганизовать свои ячейки в российских регионах в 20 новых автономных организациях, которым будут переданы каналы финансирования», – уточнил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что переговорщик призвал Запад «отказаться от любых форм диалога с Россией и использовать различные формы силового давления, включая, санкции». «Все эти планы связаны с попытками дискредитации выборов в Госдуму восьмого созыва. Ясно, что Волков и ему подобные настроены действовать еще более жестко, организовывать новые противоправные акции и продолжить попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране», – подчеркнул он.

«Обратите внимание, как активизировались антипрививочники. Всё это идёт именно оттуда – с Запада, где привились сотни миллионов человек… Это делается, чтобы настроить граждан против действующей власти, в преддверии выборов создать некую социальную напряжённость», – заявил Джабаров.

В январе 2021 года Следственный комитет России заочно предъявил Леониду Волкову обвинения «‎за вовлечение подростков в незаконные митинги»,‎ и объявил его в розыск.

Москва, Мария Соколова

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