Квартирные мошенники: в Москве завершено расследование дела о крупной банде аферистов

В Москве завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении бывшего сотрудника окружного подразделения Росреестра Игоря Сафронова, двух бывших сотрудников столичной полиции, а также 15 их соучастников. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По версии ведомства, не позднее февраля 2015 года Сафронов, являющийся сотрудником отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу управления Росреестра по городу Москве, Елена Сивалева и Анастасия Шикунова создали и возглавили преступное сообщество, основным видом деятельности которого стало совершение квартирных мошенничеств и легализация прав на квартиры, приобретенные преступным путем. В течение более чем четырех лет под покровительством сотрудников полиции УВД по ВАО ГУ МВД России по городу Москве преступное сообщество совершило мошеннические действия в отношении 11 объектов недвижимости, принадлежащих городу.

«Противоправная деятельность выявлена и пресечена в результате совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников оперативных служб. В 2019 году Сафронов был задержан при выносе из одной из похищенных квартир тела пожилого мужчины, проживающего в ней. Впоследствии выяснилось, что смерть мужчины не носила криминального характера и была естественной. После этого были задержаны остальные участники преступного сообщества, которые написали явки с повинной, и практически все в ходе следствия признали свою вину», – отметили в СКР.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, в том числе с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенное организованной группой и в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой и в особо крупном размере).

В ведомстве уточнили, что был проведен значительный объем следственных и процессуальных действий на территории Москвы и других регионов, в том числе более 20 обысков, установлено и допрошено более 70 свидетелей, проведены сложные судебные экспертизы, выводы которых позволили установить причастность всех фигурантов к преступлениям. Объем уголовного дела составил 147 томов.

В целях возмещения причинённого потерпевшим ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее фигурантам, на сумму более 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Светлана Антонова

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