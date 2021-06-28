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NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июня 2021, 19:27 мск

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Потоп в Москве: сильный ливень парализовал мегаполис (ВИДЕО)

На Москву после продолжительной жары обрушился «суперливень», в результате которого затопило улицы, станции метро и пешеходные переходы. Как сообщила пресс-служба городского хозяйства, в некоторых районах столицы выпало до 70% месячной нормы осадков.

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«На всей территории столицы выпали сверхинтенсивные осадки – в некоторых районах до 70 процентов от месячной нормы», – говорится в сообщении.

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Наибольшее количество осадков зафиксировано на юго-западе столицы (53 мм), в Центральном округе (43 мм), на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе – 43 мм, Дмитровское шоссе – 41 мм).

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Ненастье сопровождалось ураганным ветром.

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Последствия интенсивных осадков ликвидируют 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.06.21

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