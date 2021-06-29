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Вторник, 29 июня 2021, 11:36 мск

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Ураган в Подмосковье: на детской площадке погиб ребенок

В подмосковном Королеве погиб ребенок из-за падения на него ветви дерева. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по московской области.

«28 июня в городе Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте», – отмечают в ГСУ.

Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Как уточняет РИА «Новости», накануне в результате сильного дождя и ураганного ветра в Москве были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108. По данным «Интерфакса», в столице после таких инцидентов травмы получили три человека.

Москва, Мария Соколова

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