Ураган в Подмосковье: на детской площадке погиб ребенок

В подмосковном Королеве погиб ребенок из-за падения на него ветви дерева. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по московской области.

«28 июня в городе Королеве рядом с детской площадкой на шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте», – отмечают в ГСУ.

Сообщается, что сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Как уточняет РИА «Новости», накануне в результате сильного дождя и ураганного ветра в Москве были повалены 170 деревьев, в Подмосковье – 108. По данным «Интерфакса», в столице после таких инцидентов травмы получили три человека.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.06.21

Иммунолог назвал лямбда-штамм самым «злым» вариантом Covid-19. / Полиция пришла к журналистам «Проекта»: у главреда издания идет обыск. / Ученые узнали о новом способе заражения коронавирусом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»