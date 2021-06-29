Собянин пообещал помощь рестораторам

Правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания для смягчения последствий введенных ограничений. Рестораторы отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал 2021 года.

Согласно постановлению, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин, решение об отсрочке касается помещений, арендуемых у города. Срок уплаты переносится до конца года.

Предприятия общепита также включили в программу предоставления субсидий до 1 млн рублей малому и среднему бизнесу. Эту сумму можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тысяч рублей), покупку средств индивидуальной защиты для сотрудников (не более 6,5 тысячи рублей на одного человека), уточняется в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

При этом подчеркивается, что получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санитарного врача по Москве по поводу проведения обязательной вакцинации персонала. Помимо этого, надо соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.

«Некоторые предприятия общепита смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Главные условия – не относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку не более двух миллиардов рублей, быть зарегистрированным в Москве», – уточнили в мэрии.

Предполагается, что максимальный размер конечной ставки для заемщика составит шесть процентов. Размер компенсации по недополученным доходам банка – четыре процента. Максимальный размер кредита – 500 миллионов рублей. Срок субсидирования процентной ставки – 12 месяцев. Программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Потенциальными получателями льготных кредитов могут стать 27 организаций общественного питания, в которых работают свыше 17 тысяч человек.

Вместе с тем, до 31 декабря продлевается программа предоставления льготных стабилизационных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, работающих в одной или нескольких приоритетных отраслях.

Напомним, в Москве введен ряд дополнительных ограничений на работу предприятий общественного питания. Посещать кафе и рестораны разрешено исключительно тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19, переболел коронавирусом либо имеет отрицательный ПЦР-тест. Это должно быть подтверждено с помощью специального QR-кода.

Москва, Светлана Антонова

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