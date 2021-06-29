Первый день ограничений: в Москве выручка ресторанов упала до 90%

Введенный в Москве запрет на свободное посещение ресторанов и кафе из-за коронавируса обвалил выручку предприятий общепита на 50-90%. Участники рынка ожидают негативной динамики на протяжении всего июля и предупреждают, что число закрытий столичных кафе и ресторанов будет больше, чем в 2020 году, пишет «Коммерсант».

По информации президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, 28 июня выручка у заведений упала на 80-90%, у объектов с верандой падение составило в пределах 60%.

Издание отмечает, что трафик в кофейнях «Шоколадница» «Кофе хауз» и «Ваби саби» снизился примерно на 70%, оборот – на 50%. В заведениях компании Buono, ChaCha, Sixty, Ulliam`s и др. выручка сократилась на 50-95%, в том числе из-за ливня. Аналогичная ситуация отмечена также в других точках общепита.

По мнению рестораторов, приостановка работы ряда заведений может привести к «серьезному кадровому кризису», с которым столкнулись в отрасли после прошлогоднего локдауна. Участники рынка ожидают, что весь июль будет катастрофическим для отрасли, а закрытий будет больше, чем в прошлом году.

В Москве запрет на свободное посещение заведений общепита действует с 28 июня. Кафе и рестораны теперь могут посещать люди, получившие специальный QR-код. Его выдают только официально переболевшим COVID-19 в течение последних шести месяцев или привитым, а также при наличии отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. По сообщению оперативного штаба, к 29 июня в Москве вакцинацию от COVID-19 прошли 1,8 млн человек, QR-коды за три дня получили примерно 2,5 млн человек.

Москва, Мария Соколова

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