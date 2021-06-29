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Вторник, 29 июня 2021, 17:17 мск

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Гибель 6-летнего мальчика в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет п возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ) после гибели 6-летнего ребенка подмосковном Королеве. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Королеве рядом с детской площадкой на мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. «Установлено, что мальчик находился под присмотром родителей, и, играя с другим ребенком, дергал ветвь дерева, которая из-за сильного ветра ранее была надломлена. В результате ветвь упала на ребенка, причинив ему травмы несовместимые с жизнью, второй мальчик успел отбежать в сторону», – уточнили в ведомстве.

Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и родители мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Светлана Антонова

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