Кража 560 тысяч долларов: в Москве опустошили ячейку в Сбербанке

В Москве из банковской ячейки Сбербанка в торговом центре «Афимолл Сити» на Пресненской набережной пропало 560 тысяч долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. По данным агентства, пострадавшим оказался один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group.

Как сообщается, 28 июня в 11:50 в полицию от сотрудника банка поступило сообщение о краже из индивидуального банковского сейфа клиента. Прибывшие в здание на Пресненской набережной полицейские выяснили, что неизвестный в период с 7 апреля по 28 июня 2021 года неустановленным способом похитил из ячейки 560 тысяч долларов (около 40 миллионов рублей).

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «кража».

Москва, Мария Соколова

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