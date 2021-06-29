Олимпиада в Токио: в ОКР оценили медальный потенциал сборной России

Главной задачей российской команды на Олимпийских играх в Токио является попадание в призеры неофициального медального зачета. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на пресс-конференции в Москве. По его словам, спортсмены способны завоевать порядка 50 медалей.

«На прошлых Играх команда заняла четвертое место. Сегодня мы ожидаем от наших олимпийцев повышения в табели о рангах, чтобы они попали в призеры неофициального общекомандного зачета. Все у них для этого есть», – отметил Поздняков.

Вместе с тем глава ОКР пояснил, что медального плана фактически нет. «Мы ведем статистический учет выступления наших спортсменов. К сожалению, данные несколько неполны, поскольку не все виды спорта провели все соревнования в минувшем сезоне, включая чемпионаты мира. Наша база – 2018, 2019 и частично 2020 годы. Эта статистика говорит о том, что мы можем занять третье общекомандное место с порядка 50 медалями. Наши ожидания подтверждаются результатами статистических выкладок крупнейших информационных агентств», – пояснил глава ОКР.

Комментируя возможные сложности с допинговыми обвинениями в адрес российских спортсменов, Поздняков выразил надежду, что на токийской Олимпиаде таких скандалов не будет. «Искренне надеемся, что случаев применения допинга на этих Играх не будет. Тем самым мы подтверждаем политику нулевой толерантности в применении запрещенных средств», – сказал он.

Сегодня исполком ОКР утвердил состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. В окончательный список включены 335 спортсменов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.06.21

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