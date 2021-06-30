Вынужденная изоляция: иностранные дипломаты в Москве не могут получить QR-код

Работающие в Москве иностранцы не могут получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе. В МИД РФ пояснили, что пока им не получается помочь, а в столичном департаменте здравоохранения не смогли пояснить, как решить проблему, пишет «Коммерсант».

Аккредитованные в Москве дипломаты – около 12 тысяч человек, многие из которых находятся в РФ с семьями, столкнулись с проблемой получения QR-кода для посещения ресторанов и кафе. Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения.

«У меня и у жены все прошло в легкой форме, как простуда, но с потерей обоняния. У нас есть медпункт при посольстве, и симптоматическое лечение мне назначили там. QR-код нам, судя по всему, не светит», – сообщил дипломат одного из европейских посольств и добавил, что если система кодов будет распространена на другие отрасли, то иностранцы окажутся «изолированными».

Согласно нынешним правилам для получения QR-кода, иностранцам нужно каждые три дня сдавать ПЦР-тесты. «Можно получить код после сдачи ПЦР-теста, но он будет действовать всего три дня. Я не уверена, что у нас получится так часто их сдавать», – пояснила сотрудница одного из европейских посольств, которая привилась весной во время отпуска в своей стране, и в России ее сертификат недействителен.

Как сообщили в МИД России, там уже занимаются вопросом. «Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету. Пока у нас не получается это сделать», – пояснили дипломаты, которых цитирует издание.

В департаменте здравоохранения Москвы не смогли ответить на вопрос о том, как получить код привитым незарегистрированными в России вакцинами или при болезни не обращавшимся к российским врачам.

Стоит отметить, что с проблемы с получением QR-кода в Москве возникают даже у граждан РФ, которые уже получили прививку от коронавируса, но зарегистрированы в других регионах.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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