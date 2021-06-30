«Должно быть цивилизовано»: Путин против блокировки зарубежных соцсетей, но при одном условии

Президент РФ Владимир Путин высказался против блокировки зарубежных интернет-платформ, но при условии выполнения ими российских законов. Об этом глава государства заявил во время «Прямой линии».

«У нас нет таких планов. Никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, когда они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. Вы же российский гражданин и чувство собственного достоинства у вас должно быть, и у ваших коллег тоже. Когда нам говорят, мы у вас будем работать, а в случае, если вам чего-то не нравится, мы вам бусы дадим, и радуйтесь тому, что мы дали то, что хорошо блестит. Это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам», – пояснил президент.

По мнению главы государства, ничего особенного не требуется. «На первом этапе, я надеюсь, что этим все и ограничится, – мы настаиваем и требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было вести диалог. А то мы им говорим, вы распространяете детскую порнографию или инструкцию по суициду, или как изготавливать «коктейли Молотова», вы должны это убрать. Они нас даже не хотят слышать, что мы говорим. Это же неправильно», – пояснил Путин.

«Ни одна уважающая себя страна мира себя так не ведет и в Европе, и тем более, в Азии. Все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизовано. Тем более, что они в своих-то странах не очень цивилизованно себя ведут подчас», – констатировал президент.

По его данным, часть подобных платформ уже собираются открыть представительства в РФ. «Если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости и так далее», – подчеркнул глава государства.

На «Прямую линию» адрес президента поступило почти 2 млн вопросов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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