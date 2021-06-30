В подмосковном Пушкине произошла драка в очереди на прививку от коронавируса

В подмосковном городе Пушкине в очереди на прививку от COVID-19 произошла драка между мужчиной и женщиной, передает РБК со ссылкой на региональное управление МВД.

Сообщается, что в ходе конфликта женщина получила перелом челюсти. Поводом для инцидента стала попытка мужчины сделать прививку без очереди.

Стоит отметить, после объявленных властями ограничений желающих поставить прививку резко выросло. По свидетельству очевидцев, в очередях в пунктах вакцинации можно простоять несколько часов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.06.21

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