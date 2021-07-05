В Москве начались испытания вакцины «Спутник V» для подростков

В двух московских больницах началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом сообщается на официальном портале столичного правительства. В ходе испытаний врачи используют тот же препарат, что и для взрослых, но в меньшей дозировке.

«Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц – Морозовской детской больницы и детской больницы имени З.А. Башляевой. Для этого мы набрали запланированное количество участников – 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест», – уточнила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сообщается, что исследование продлится год. Перед введением первого и второго компонентов участников поместят в изолированный бокс на трое суток для осмотра перед вакцинацией, а после специалисты будут следить за их самочувствием.

В третьей фазе исследования примут участие 250 человек, которых начнут набирать в конце нынешнего лета. По ее результатам будет принято решение о включении подростков в программу вакцинации от COVID-19.

В исследовании принимают участие подростки, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией, не имеют противопоказаний, не болевшие ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации, и не прививавшиеся от другого заболевания в течение месяца.

Москва, Мария Соколова

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