«Приостановить присутствие»: сотрудникам МГУ запретили появляться в вузе без прививки от коронавируса

В Московском государственном университете (МГУ) с сегодняшнего дня запрещено присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в сообщении вуза.

«Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме)», – отмечают в МГУ.

Сообщается, что такие меры приняты, чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников университета. При этом для удобства открыты пункты вакцинации на территории Медицинского научно-образовательного центра вуза.

Ранее в МГУ сообщали, что в период с 15 июня по 29 июня COVID-19 был выявлен у 21 сотрудника и пяти обучающихся. Еще 370 человек заболели дома или в общежитиях.

Москва, Мария Соколова

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