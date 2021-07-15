В Москве резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Москве резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом. Как следует из сообщения оперативного штаба по контролю за распространением сovid-19, за 24 часа в столице выявлено 5 237 новых случаев заболевания, что почти на треть больше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 3 966 инфицированных.

Стоит отметить, что в течение двух дней суточная заболеваемость в столице держалась на уровне менее 5 тысяч. За все время пандемии в Москве выявили 1 448 835 случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Москве скончался 101 пациент с коронавирусом. За все время пандемии умерли от последствий заболевания 24 068 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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