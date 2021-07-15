Правительство направляет более 200 млрд на выплаты семьям школьников

Сегодня правительство РФ по поручению пглавы государства направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклассников. Об этом сообщил на заседании кабинета министров премьер Михаил Мишустин.

«Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы», – пояснил глава правительства РФ, отметив, что эту выплату получат «ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые ещё продолжают учиться».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.07.21

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