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Четверг, 15 июля 2021, 17:08 мск

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Правительство направляет более 200 млрд на выплаты семьям школьников

Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня правительство РФ по поручению пглавы государства направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклассников. Об этом сообщил на заседании кабинета министров премьер Михаил Мишустин.

«Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям всё необходимое для школы», – пояснил глава правительства РФ, отметив, что эту выплату получат «ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые ещё продолжают учиться».

Москва, Светлана Антонова

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Метки / правительство РФ

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