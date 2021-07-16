Отмена QR-кодов: Собянин принял политическое решение

Решение мэра Москвы Сергея Собянина об отмене QR-кодов, которые раннее вводились в столице для борьбы с коронавирусом, связано с низким рейтингом партии «Единая Россия» накануне выборов в Госдуму. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, любые популярные решения могут помочь партии власти приобрести дополнительные голоса московских избирателей.

«Создал проблему – решил проблему. Ввел QR-коды – отменил QR-коды. И все довольны», – констатировал эксперт.

Калачев обратил внимание, что об отмене QR-коды при посещении заведений общепита, мэра просили не только рестораторы. «Собянин ссылается, что это решение было принято, в том числе, после обращения со стороны партии «Единая Россия». То есть не только рестораторы обращались к Собянину отменить принятое решение, поскольку московские рестораны и кафе несут колоссальные убытки», – отметил он.

Политолог считает, что указ мэра обусловлен предстоящими выборами, поскольку «издержки были слишком велики». «Это решение связано не только с необходимостью сохранения рейтинга московского мэра и вообще рейтинга московской власти, но и с необходимостью «Единой России» демонстрировать свою полезность людям в условиях, когда ее рейтинг в Москве весьма невысок, любые популярные решения могут помочь партии приобрести дополнительные голоса московских избирателей», – пояснил Калачев.

«Московские средства массовой информации помогут партии заработать на этом очки. В общем, предлагаю смотреть на все это сквозь призму интересов выборной кампании. Если бы не выборы, возможно, это решение и не состоялось», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы подписал указ, отменяющий с 19 июля систему обязательных QR-кодов в заведениях общепита. «Мне было много обращений от бизнеса, общественных организаций, партийных организаций, в частности, от общественной организации Федерации рестораторов и отельеров, от «Единой России», – объяснил свое решение градоначальник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Там же Собянин сообщил, что «мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей».

Примечательно, что Собянин подписал указ о введении QR-кодов при посещении заведений общественного питания 22 июня, когда сообщалось, что в Москве было выявлено 6 555 случаев заболевания ковид, 86 человек скончались от инфекции. За последние сутки в столице, как сообщил сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 5 382 новых случая заболевания, умерли 105 человек на фоне очередного общероссийского рекорда с гибелью 799 пациентов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.07.21

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