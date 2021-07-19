«Промежуточная стадия»: в России началась реформа полпредств президента

Назначение вице-премьеров РФ кураторами федеральных округов может оказаться промежуточным решением по реформе структур полномочных представителей президента в регионах. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, результаты этих изменений пока сложно прогнозировать, но конфликты очевидно будут.

«Идея родилась из того, что полпред-вице-премьер Трутнев на Дальнем Востоке показал максимальную эффективность такой конструкции. То, что он не как полпред только записки пишет, что там неправильно, а как вице-премьер собирает совещание и вопросы решает. Путину такая история понравилась, и он решил ее мультиплицировать, назначив других профильных вице-премьеров, но пока не объединяя их с полпредами», – пояснил он.

Гращенков также обратил внимание, что при назначении правительственных кураторов в регионы конфликт с уже работающими на местах полпредами есть, но без пересечения полномочий. «Конфликт, конечно, есть. Получается, что вице-премьеры ресурсней и, как следствие, главнее. Полпредам надо как-то восстанавливать свою полноту власти. Любой передел власти – это всегда конфликт. Но пересечения и дублирования нет. То есть, полпреды – это более политическая должность. Они мониторят, взаимодействуют с другими ветвями власти – прокуратура, суд и так далее. А вице-премьеры отвечают конкретно за деньги», – уточнил он.

Как считает эксперт, новые функции вице-премьеров помогут «минимизировать коррупционные издержки». «Понятно, что сейчас Путин объявил мобилизацию национальной экономики, и будут тратить большие деньги из бюджета на дороги, строительство домов и прочее. Поэтому вот эти вице-премьеры будут следить за расходованием средств, чтобы их в любой момент Мишустин или Путин мог дернуть и спросить – Голикову, например, что у нас по Севморпути и Арктической зоне в Мурманске. И это правильно, что они как бы над территорией, потому что они не углубляются в конфликты регионов… Вице-премьер может заниматься комплексным развитием территории, пространственным развитием, своим вице-премьерским взором окинуть, например, территорию от Архангельска до Мурманска – ему не важно, где границы пролегают», – отметил он.

Гращенков напомнил, что в экспертной среде давно идут разговоры об отмене или реформировании института полпредств. «Давно уже говорят – то ли их могут отменить, этот институт, то ли объединить, как Трутнев – полпред тире вице-премьер. Такая пока промежуточная стадия. Думаю, что у Путина у самого нет в голове четкого решения. В принципе, его устраивает много конкурирующих ветвей власти – все друг на друга там пишут записки. При ручном управлении это лучший способ править – разделяй и властвуй. Вот он разделил их максимально. Контролирующих органов уже миллионы там: ЦУРы, АСИ, полпреды, спецслужбы – ФСБ и прочее, теперь еще вице-премьеры. Все пытаются настучать друг на друга, и это порождает ощущение, что ты полностью контролируешь ситуацию на земле», – подытожил политолог.

Ранее сегодня глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о назначении своих заместителей кураторами федеральных округов. В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко становится куратором Сибирского федерального округа, Татьяна Голикова – Северо-Западного федерального округа, вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по-прежнему будет отвечать за Дальний Восток. Замглавы правительства РФ Александр Новак становится ответственным за Северный Кавказ, Юрий Борисов – за Уральский федеральный округ, Марат Хуснуллин – за Южный Федеральный округ, а Дмитрий Чернышенко – за Приволжский федеральный округ.

Москва, Мария Соколова

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